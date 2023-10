Ahead de Alverca coloca atleta no Masters Tennis Europe

João Morgado conseguiu o apuramento com um quarto lugar no torneio Race to Mónaco

O atleta João Morgado, do Ahead Clube de Ténis de Alverca, conseguiu o apuramento para o Tennis Europe Junior Masters que se vai disputar em Monte Carlo em Novembro. João Morgado conseguiu o apuramento graças a um quarto lugar conquistado na última semana no torneio Race to Mónaco. Em comunicado o clube lembra a década de trabalho do atleta, que precisou de 13 torneios, uma qualificação para a Summer Cup em representação da selecção nacional, provas em oito países e 13 finais alcançadas com oito títulos conquistados em singulares e pares.