Marta Carvalho galardoada pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal

A esquiadora escalabitana Marta Carvalho, foi uma das atletas distinguidas na gala anual da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, que decorreu no fim de semana de 7 e 8 de Outubro, na Pousada da Serra da Estrela.

A distinção foi atribuída pelos excelentes resultados na época 2022/2023, no decorrer da qual se sagrou campeã nacional de esqui alpino na modalidade de slalom e venceu a Taça de Portugal em slalom gigante, que se disputou nos alpes italianos na estância de Kronplatz. Além destas provas, a atleta ficou em 45º lugar, em 92 atletas, no campeonato mundial de juniores, que se disputou em St. Anton na Áustria.

Marta Carvalho está a preparar-se para disputar o campeonato europeu em Novembro e o campeonato mundial de juniores em Janeiro, além das provas do calendário da FIS em Espanha e França.

Na gala, a AFDI-P distinguiu também os atletas campeões nacionais de patinagem no gelo, de hóquei no gelo, curling e patinagem artística no gelo.