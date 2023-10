Jovens atletas que são craques nos estudos

Diogo Rosa, atleta de futebol do União de Tomar, Afonso Galvão, atleta de futsal do CAD Coruche e Duarte Laia, que jogou futebol no União de Tomar, foram distinguidos com os prémios de mérito escolar McDonald’s, que resultam de uma parceria entre a Associação de Futebol de Santarém e o restaurante McDonald’s Santarém. A entrega de prémios decorreu no restaurante da marca em Santarém e pretendeu reconhecer os estudantes atletas com melhores resultados académicos na época 2021-2022.

Diogo Rosa, aluno do 11º ano do Curso de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, ainda não sabe ao certo que curso pretende vir a integrar no ensino superior, mas tem como disciplinas predilectas a educação física e a matemática. O jovem, que esteve acompanhado pelo pai Luís Rosa, destaca a amizade que tem com os seus colegas de equipa, alguns dos quais também colegas de escola, como o que mais aprecia na modalidade, para além do divertimento e do alívio do stress. O atleta do União de Tomar considera que quando fizer a transição para o ensino superior poderá continuar a jogar, mas apenas como passatempo.

Afonso Galvão, de 16 anos, também do curso de Ciências e Tecnologias, refere a engenharia com uma possibilidade de curso a seguir, ainda que não refira qual a especialidade. A estudar na Escola Secundária de Coruche, no 12º ano, a preferência deste atleta recai sobre a Física, a Química e Aplicações Informáticas. O estudante salienta a amizade como um dos factores que o leva a praticar futsal há 11 anos. “Saber organizar bem o tempo” não abdicando dos compromissos torna-se, do ponto de vista de Afonso Galvão, o segredo para ter conseguido conquistar o prémio de mérito. João Mourinha, da direcção da AFS, treinador de futebol e professor de educação física, também destaca a promoção da gestão de tempo como uma das mensagens que pretende transmitir aos atletas sob sua orientação.

Apesar de não ter estado presente por motivos relacionados com a vida académica, Duarte Laia, que de momento frequenta o Instituto Superior Técnico em Lisboa, foi representado por Margarida Laia, sua prima.

Para Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, o desporto deve ser encarado como peça fundamental na formação de cidadãos, sublinhando também que é necessário que os jovens tenham uma ferramenta, como uma base académica sólida, para poderem assegurar a sua sustentabilidade. “Atletas com formação académica adequada estão muito mais preparados para vencer na vida”, frisa Francisco Jerónimo, presidente da AFS.

Na parte dedicada aos discursos, Maria Emília Santos, franquiada distinguida do restaurante McDonald’s , afirmou que o mérito é dos jovens atletas e estudantes e que 22 alunos já beneficiaram com a iniciativa desde o seu início. Francisco Jerónimo elogiou o trabalho feito por aqueles que trabalham com os atletas e Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, referiu que os clubes ajudam também a formar cidadãos. Estiveram ainda presentes na cerimónia Rita Freitas, vereadora do município de Tomar, Jerónimo Capelão, da direcção do União de Tomar, e Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar.