Sporting de Tomar é uma referência no hóquei em patins nacional e quer implementar mais modalidades

O Sporting Clube de Tomar (SC Tomar) está entre os oito melhores no país na modalidade de hóquei em patins, disputando a primeira liga, mas a sua direcção quer que a associação seja vista como um todo e não descura as modalidades de ténis de mesa, bilhar ou patinagem artística. O crescimento gradual e assente no esforço e dedicação de todos os elementos é o maior orgulho de Ricardo Cardoso, presidente do clube. Filho da terra, trabalha como professor de educação física. A sua ligação ao clube começou na infância, quando praticava badminton. Depois de um longo interregno, regressou em 1996 para treinar hóquei em patins, a convite de um dirigente. Cerca de 15 anos depois, juntou-se à direcção, tendo sido vice e presidente da associação. Voltou a afastar-se durante um período, mas o amor ao Sporting de Tomar fê-lo voltar a candidatar-se para o cargo de presidente, onde pretende manter-se, pelo menos, até 2025.

Actualmente com cerca de 1.200 sócios pagantes, o clube tem como modalidades o hóquei em patins, patinagem artística, bilhar e ténis de mesa. Ricardo Cardo refere a O MIRANTE que um dos objectivos da direcção é disponibilizar mais modalidades à população. Apesar dos bons resultados desportivos da patinagem artística e do crescimento gradual do bilhar e ténis de mesa, é no hóquei que o SC Tomar tem vindo a ganhar reconhecimento. Com cerca de 70 atletas em todos os escalões, a equipa sénior disputa a primeira liga nacional e no ano passado conquistou a Taça de Portugal, um feito histórico para o clube.

Ricardo Cardoso acredita que as conquistas no hóquei do clube se devem, principalmente, ao regresso do actual treinador após uma passagem pelo Sporting Clube de Portugal. Obrigou a uma mudança de paradigma, com uma profissionalização dos trabalhos da equipa e melhoria condições, explica. A profissionalização e mudança de hábitos, nomeadamente na entrega e atitude nos treinos e jogos, permitem ao SC Tomar encarar qualquer adversário olhos nos olhos, sublinha. No entanto, Ricardo Cardoso reconhece que ainda há trabalho a fazer, não escondendo que, num futuro próximo, gostava de vencer uma prova internacional.

O futuro está nos jovens

Ricardo Cardoso afirma que é preciso uma maior envolvência do tecido empresarial, nomeadamente da região ribatejana, com o clube. “No patamar em que já estamos é practicamente impossível desenvolver mais o clube sem investimento. É preciso tornar a modalidade mais atractiva e incentivar os jovens a praticar a modalidade, porque é deles que depende o seu futuro. As associações e as federações também podem, e devem, fazer mais pela modalidade. Da nossa parte vamos continuar a trabalhar para nos impormos cada vez mais como uma marca”, salienta.