CN Torres Novas vence Taça de Portugal de Triatlo em masculinos

A equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) conquistou a Taça de Portugal de Triatlo no dia 15 de Outubro. O clube venceu o troféu pela terceira vez consecutiva, após a disputa da última etapa na Lagoa de Albufeira, em Sesimbra. A equipa feminina de triatlo do CNTN alcançou o segundo lugar na Taça de Portugal.

FOTOS – Clarisse Henriques/Nuno Domingos