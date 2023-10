Ferreira do Zêzere, Abrantes, Fazendense e Coruchense continuam invictos na 1ª distrital

Na 5ª jornada do Campeonato Distrital de Futebol da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém destaque para o Fazendense que impôs a primeira derrota ao Samora Correia, vencendo por 2-0. O Ferreira do Zêzere, que lidera a tabela, venceu GD Forense por 1-0 e o Abrantes e Benfica empatou com o Amiense por 1-1 e está no segundo lugar. Os três primeiros - Ferreira do Zêzere (13 pontos), Abrantes e Benfica (11) e Fazendense (11) - ainda não perderam no campeonato, tal como o Coruchense, que é sétimo, com 9 pontos.

No jogo CD Fátima-Salvaterrense o CD Fátima venceu por 2-1, estando neste momento no 5º lugar com 10 pontos, tantos como o Samora Correia e o CD Torres Novas, que derrotou por 2-0 o Atlético Ouriense. ADRC Vasco Gama continua sem somar qualquer vitória no campeonato, tal como GD Forense e o Atlético Ouriense. Moçarriense e Coruchense empataram por 2-2. Nesta jornada a vitória mais expressiva foi a do Mação frente ao SL Cartaxo por 4-0.