Torneio de encerramento do campeonato regional de petanca em Almeirim

A Secção de Petanca da Associação 20Kms de Almeirim promove no dia 22 de Outubro um torneio de encerramento do campeonato regional da Associação de Petanca da Zona Centro (APZC). Este evento, que vai decorrer no parque de petanca da zona norte da cidade, será em homenagem à atleta já falecida Helena Veiga, que dará o nome ao torneio.

O torneio tem início cerca das 9h00 com a entrega de prémios aos campeões do campeonato regional, com a presença do presidente da câmara, Pedro Ribeiro, do vereador do desporto, Paulo Caetano, e do presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão. Após a entrega de prémios inicia-se o torneio de encerramento com equipas femininas e masculinas, esperando-se cerca de uma centena de participantes.