O Campeonato do Mundo de Teqball vai ser disputado de 29 de Novembro a 3 de Dezembro em Banguecoque, na Tailândia.

Atletas dos “Caixeiros” no Campeonato do Mundo de Teqball

Baptiste Berna, Luís Santos e João Pinheiro são os atletas dos “Caixeiros” de Santarém que vão estar em representação de Portugal no Campeonato do Mundo de Teqball, que vai decorrer entre 29 de Novembro e 3 de Dezembro em Banguecoque, na Tailândia. Ainda do clube “Caixeiros”, mas em representação da Ucrânia, vão estar os atletas Nastia Terekh, Iryna Dubytska, Oleg Usychencko e Dima Shevchuk.