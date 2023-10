Homenagem a Ticha Penicheiro no polidesportivo do Sacapeito em Santarém

A inauguração do campo 3x3 de basquetebol do renovado polidesportivo do Sacapeito, em Santarém, vai decorrer no domingo, dia 22 de Outubro, às 11h00. O piso do campo de basquetebol foi decorado com uma imagem alusiva a Ticha Penicheiro, antiga jogadora de basquetebol que brilhou ao serviço da União de Santarém no início da década de 1990 e jogou depois 15 épocas na WNBA, principal competição feminina de basquetebol nos Estados Unidos da América. Está prevista a presença da antiga atleta.