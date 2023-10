Teresa Gomes vai dançar a solo no campeonato do mundo

Se há características que definem Teresa Gomes são o seu foco e determinação em cumprir os objectivos a que se propõe. E são esses traços que ajudam a explicar o porquê de a dançarina, natural de Aveiras de Cima, não falhar nenhum dos quatro treinos da semana, mesmo estando na universidade em Lisboa, nem ter desistido da modalidade quando ficou sem par. Teresa Gomes soube reinventar-se e, com a ajuda do seu treinador, reinventar a sua dança para a vertente de solo nas danças latinas. Os seus estilos predilectos são a rumba e o pasodoble, mas a cada prova também mostra o seu valor no samba, no jive e no cha cha cha. Uma mão cheia de estilos musicais que lhe vão dar o ritmo para exibir as coreografias ensaiadas vezes sem conta no Campeonato do Mundo de Solo, na modalidade Dança Desportiva, que arranca a 11 de Novembro em Palma de Maiorca, Espanha.