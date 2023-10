Inês Henriques venceu na despedida em São Sebastião onde tudo começou

Inês Henriques voltou onde começou a sua carreira de três décadas para se despedir do desporto de alto rendimento conquistando o primeiro lugar no escalão feminino do torneio de atletismo Freguesias de Rio Maior, numa prova realizada em São Sebastião que tem o nome do seu treinador de sempre, Jorge Miguel. A atleta olímpica, que foi campeã do mundo e da Europa nos 50 quilómetros de marcha atlética, percorreu cerca de 5,5 quilómetros em pouco mais de 25 minutos.

A competição, que teve mais de três centenas de inscrições, decorreu no domingo, 15 de Outubro, e contou com a presença de figuras ilustres do atletismo nacional, nomeadamente o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, e Rosa Mota, uma lenda do atletismo nacional, campeã olímpica, que recentemente bateu o recorde do mundo da meia maratona para veteranos.

Inês Henriques nasceu no Dia do Trabalhador, 1 de Maio, em 1980, e a sua carreira no atletismo sempre foi pautada pelo esforço, talento e dedicação que a levaram a conquistas impensáveis quando começou a dar os primeiros passos na marcha atlética sob orientação do treinador Jorge Miguel. Decidiu despedir-se da alta competição por sentir que cumpriu a sua missão. Representou Portugal em três olimpíadas e em diversos campeonatos do Mundo e da Europa. Para a história ficam os inúmeros títulos nacionais e internacionais em marcha atlética. Em 2017 foi a primeira campeã do mundo dos 50 Km marcha feminina com recorde homologado oficialmente e, no ano seguinte, foi campeã da Europa da mesma distância. Inês Henriques foi distinguida com o Prémio Personalidade do Ano atribuído por O MIRANTE em 2018. Só teve um clube em toda a carreira: o Clube de Natação de Rio Maior.