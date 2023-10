Mariana Silva: a atleta de Rio Maior que cresceu numa família de referência no basquetebol nacional

Mariana Silva tem 1,84 de altura e cresceu a jogar basquetebol. Filha única, com a família a residir em Lisboa, a sua ocupação principal em criança era ver os jogos dos pais, treinadores no Rio Maior Basket. No primeiro ano de escolaridade entrou no desporto escolar e acabou por se federar pelo clube, o único do concelho. Na transição para o ensino secundário foi para o Centro de Alto Rendimento do Jamor e aos fins-de-semana regressava a casa para jogar pelo seu clube. Passou pelo Clube Desportivo de Torres Novas, Olivais Futebol Clube e Sport Lisboa e Benfica.

Teresa Barata, mãe e sua treinadora durante muitos anos, representou a selecção nacional 45 vezes e foi eleita diversas vezes melhor marcadora na fase de qualificação do campeonato europeu na década de 80. A treinadora e seleccionadora, que fez história ao lado da filha em 2015, quando Portugal se sagrou vice-campeão europeu feminino da divisão A, é uma das maiores figuras do basquetebol em Portugal. “Somos muito parecidas e chocávamos um pouco. Nem sempre vi assim, mas os nossos pais querem-nos bem para sempre. Quando perguntam sobre alguém que me inspirou, lembro-me logo da minha mãe”, refere Mariana Silva a O MIRANTE. O pai, Hélder Silva, vestiu a camisola do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, ergueu duas taças nacionais e foi quatro vezes campeão nacional em seniores masculinos.

Mariana Silva representa a selecção nacional há cerca de uma década. Aos 24 anos, joga na segunda liga espanhola pelo clube Picken Claret, de Valência, e no ano passado jogou no Real Canoe, de Madrid. O próximo passo é subir à primeira liga de uma potência europeia no basquetebol, como é o caso de Espanha. “As selecções espanholas são sempre bastante fortes, na formação estão sempre na final. Trabalham e olham de forma diferente para o basquete, mesmo nas competições nacionais o ritmo é diferente. Não estamos a anos de luz, mas por agora Espanha está bastante longe”, defende, explicando que é importante valorizar a modalidade em Portugal: “se uma modalidade não tem tanta visibilidade, o dinheiro não vai lá chegar. Não vai haver condições para pagar a jogadores, treinadores, para ir buscar treinadores bons”, considera.

A poste e extremo portuguesa tem treinos de manhã e à tarde, horários estipulados para o ginásio e para a fisioterapia. Na última época em Portugal (2021/2022) venceu todas as competições pelo Sport Lisboa e Benfica, onde jogou cinco anos. “Fazemos tantos sacrifícios para estar neste desporto; é gratificante perceber que vale a pena”, afirma, contando que foi durante a sua permanência no Sport Lisboa e Benfica que se licenciou em Desporto, Exercício e Bem-estar.

A internacional revela alguns segredos do seu sucesso como jogadora, nomeadamente ser uma pessoa organizada, que respeita as horas de sono e que encara a derrota com naturalidade. “Ninguém gosta de perder, mas não fico muito tempo chateada porque consigo logo identificar o que é que preciso de trabalhar e desenvolver durante a próxima semana para no próximo jogo não perder outra vez. Não sinto que sou ansiosa ou que fico nervosa, mas quando nos importamos queremos estar em condições e fazer boa figura”, sublinha. Mariana Silva tem o sonho de constituir família, mas diz que agora quer estar “com o basquete” e viajar até estabilizar. O futuro está em aberto e vai aproveitar a visibilidade que tem em Espanha, diferente da que tem em Portugal. Os seus pais, que viajavam de carro ou avião para Madrid, continuam a acompanhar a filha nos jogos em Valência, tendo assistido à sua estreia no sábado, 30 de Setembro, em que jogou 21 minutos e marcou oito pontos, embora a vitória tenha sorrido à Ardoi Baloncesto por 80-65. O regresso a Portugal está marcado para Abril ou Maio para matar saudades da comida da mãe, dos amigos e acompanhar o que resta do campeonato português de basquetebol.