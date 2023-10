Em dérbi de uniões levou a melhor a de Santarém

No dérbi ribatejano a contar para a oitava jornada do Campeonato de Portugal o União de Santarém recebeu e venceu o União de Tomar por 3-0. O dérbi ribatejano, disputado no Campo Chã das Padeiras no dia 21 de Outubro, teve golos de Marco Grilo, Adul Seidi e João Pinto. O União de Santarém levou assim a melhor nesta jornada conquistando os três pontos e ficando provisoriamente em 1º lugar na Série C do Campeonato de Portugal, uma vez que ainda não estão disputados todos os jogos da oitava jornada. Já o União de Tomar, da mesma série, ocupa, de momento, a 12º posição na tabela classificativa, entre 14 equipas.