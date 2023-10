Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica lideram distrital de futebol

Na sexta jornada da primeira divisão do campeonato distrital de futebol de Santarém o Ferreira do Zêzere empatou com o Samora Correia por 2-2 e deixou de ser líder isolado da tabela. Esse resultado foi aproveitado pelo Abrantes e Benfica, que ao derrotar o Fazendense pela margem mínima ficou com o mesmo número de pontos (14) que o líder na tabela classificativa (14). O CD Fátima passou a ocupar o terceiro lugar na tabela, com 13 pontos, depois de vencer o dérbi do concelho de Ourém frente ao Atlético Ouriense, por 3-1. Destaque ainda para as primeiras vitórias do Alcanenense no campeonato frente ao Mação por 7-2 e do GD Forense contra o Vasco Gama por 2-1.