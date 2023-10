Treinadora de judo do Benfica presente numa formação em Torres Novas

Ana Hormigo, treinadora de judo do Sport Lisboa e Benfica, vai estar presente no dia 19 de Novembro numa formação em Torres Novas.

A acção Treino da Técnica / Táctica em Alto Rendimento no Judo, organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, vai decorrer no dia 19 de Novembro no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi, em Torres Novas. A acção tem como formadores Ana Hormigo, treinadora de judo no Sport Lisboa e Benfica, e Filipe Lopes do Sport Club Operário Cem Soldos.

As inscrições na formação têm um custo associado de dez euros e podem ser feitas no site da associação de judo do distrito de Santarém. A acção conta com o apoio do IPDJ.