CD Amiense melhora iluminação do pavilhão desportivo

O executivo da Câmara Municipal de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro no valor de 5166 euros ao Clube Desportivo Amiense. O subsídio destina-se a comparticipar a melhoria das condições do pavilhão desportivo onde as equipas do clube treinam e jogam basquetebol, mais concretamente para a substituição do actual sistema de iluminação.