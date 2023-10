Associação Tejo d’Honra participou na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco.

Tejo d’Honra com bons resultados no Campeonato Nacional de Tiro com Arco

A Associação de Desenvolvimento Regional Tejo d’Honra obteve bons resultados na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, organizada pelo Centro Social Prime. No escalão de juvenis, Paulo Silva e André Vale ficaram, respectivamente, no primeiro e segundo lugar em arco Barebow. Em arco recurvo, Martim Cruz ficou no quinto lugar.

Nos cadetes, Pedro Costa conquistou o primeiro lugar na categoria Barebow. Na vertente de seniores femininas da mesma categoria, Elisabete Sequeira ficou na quarta posição. Em seniores masculinos, Rui Gomes obteve o sexto lugar e no escalão de veteranos masculinos João Pedro foi campeão.