Moçarriense e a ligação de um clube de futebol à sua terra

O Centro de Cultura Recreio e Desporto (CCRD) Moçarriense tem cerca de 160 atletas federados na modalidade de futebol. Carlos Pereira é o actual presidente do clube e afirma que o crescimento do clube ao nível de resultados deve-se a um conjunto de factores: respeito, companheirismo, dedicação e paciência. Em conversa com O MIRANTE, o presidente da associação, que viu a sua equipa sénior masculina de futebol subir à primeira divisão distrital, garante que as outras secções não são esquecidas e que vão continuar a trabalhar para as desenvolver, nomeadamente a secção de caminhada, danças, karaté e ginástica.

Carlos Pereira está ligado ao clube há cerca de três décadas e, por isso, sente-o como se fosse a sua segunda casa. Recentemente a direcção decidiu arriscar e dar um grande passo na promoção da igualdade de género dentro da associação. Formaram uma equipa, em Setembro deste ano, com as primeiras formações femininas de futebol nos escalões de petizes, infantis e juniores, com várias dezenas de jovens.

Recentemente a associação realizou um almoço solidário para angariar fundos com o objectivo de intervir no tecto da sua sede, situada em Moçarria, no concelho de Santarém. A aproximação do clube aos sócios e à população da aldeia é também vista como uma necessidade da actual direcção. “O clube precisa de estar próximo da população. É uma motivação para conseguirmos colocar em prática grandes projectos, uma vez que exigem muitos recursos humanos, para além dos financeiros e logísticos”, afirma.

O maior feito do clube, que tem mais de seis décadas de vida, foi a conquista na época passada do campeonato da segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Flávio Guedes, actual treinador da equipa sénior masculina foi um dos principais responsáveis pela conquista. “A comunidade precisa de se rever no que está a ser feito e acompanhar o crescimento do clube, porque o seu sucesso também depende dela”, refere ao nosso jornal, durante uma visita à sede do clube. Um dos factores que pode ser importante para que a nova época corra dentro das expectativas é o facto de 18 dos jogadores que fizeram parte da conquista do título continuarem no clube, algo que garante estabilidade para a temporada. O objectivo para a época 2023/2024 é a manutenção da equipa sénior na primeira divisão distrital. Para Flávio Guedes, que iniciou o percurso de treinador na Académica de Santarém, a competitividade é importante, mas tem que ser acompanhada da formação dos atletas enquanto pessoas.