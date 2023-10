Alverca B vence União de Santarém e sobe para segundo na tabela

FC Alverca B sobe na tabela, após vencer o União de Santarém por 3-1. União de Tomar derrota Marinhense por 1-0 em mais uma jornada do Campeonato de Portugal de Futebol, Série C.

Na sétima jornada da série C do Campeonato de Portugal em futebol, o União de Tomar venceu o Marinhense por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Henrique Santos. FC Alverca B levou para casa os três pontos, vencendo o União de Santarém por 3-1. Com este resultado a equipa do FC Alverca B sobe para segunda posição da tabela, enquanto o União de Santarém se mantém no quinto lugar. União de Tomar ocupa nona posição à sétima jornada. A série conta com 14 equipas.