Ferreira do Zêzere volta à liderança isolada da 1ª distrital de Santarém

O Ferreira do Zêzere voltou a isolar-se no comando do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém ao vencer por 2-0 o Abrantes e Benfica, com quem partilhava o topo da tabela. Os ferreirenses somam 17 pontos em sete jornadas.

Esse resultado foi aproveitado pelo Fátima para ascender ao segundo lugar com 16 pontos, após vencer o Moçarriense por 4-1. O Samora Correia bateu por 6-2 o Vasco Gama e chegou ao terceiro lugar na tabela. Ainda com 14 pontos estão o Abrantes e Benfica e o Torres Novas, que infligiu a primeira derrota ao Coruchense. O Ferreira do Zêzere é agora a única equipa invicta, enquanto o Forense é a única que não venceu, contando apenas com um empate averbado.

Resultados completos da sétima jornada: Mação 3-0 GD Forense; Ferreira do Zêzere 2-0 Abrantes e Benfica; Amiense 0-0 Fazendense; Salvaterrense 2-1 Alcanenense; Atl. Ouriense 3-0 SL Cartaxo; Coruchense 0-1 CD Torres Novas; Moçarriense 1-4 CD Fátima; ADRC Vasco Gama 2-6 Samora Correia.