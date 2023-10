Vitória de Santarém perde em casa frente ao Gaeirense

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória Clube de Santarém saiu derrotada por 4-0 no embate frente à equipa do Gaeirense. A equipa scalabitana somou a sua terceira derrota na Série C da 3ª divisão nacional, ocupando de momento o sétimo lugar na tabela, logo abaixo do Gaeirense, clube de Óbidos e adversário do dia 28 de Outubro