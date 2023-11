Médio Tejo recebeu congresso que destacou importância do desporto no bem-estar

Congresso do Desporto decorreu nos dias 27 e 28 de Outubro no Médio Tejo. Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Abrantes e Torres Novas receberam especialistas que explicaram a importância no desporto, nomeadamente na prevenção de doenças.

A segunda edição do Congresso do Desporto decorreu durante os dias 27 e 28 de Outubro em Abrantes, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas. A iniciativa arrancou com uma sessão na Barquinha que abordou temáticas como o dopping, a importância do desporto na saúde e bem-estar e a ética e fair-play no desporto. O evento começou com uma actuação das alunas do agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. O moderador Jorge Guardado, médico cardiologista e antigo atleta, deu início às palestras.

