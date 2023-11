Golegã inaugurou complexo de padel no Equuspolis

Os dois novos campos de padel situados no jardim do Equuspolis, na Golegã, foram inaugurados no sábado, 21 de Outubro, e dão à população a possibilidade de experimentar uma modalidade que está em crescimento. A ideia partiu do Clube de Ténis da Golegã que viu o seu pedido de apoio financeiro para o projecto aprovado na reunião de câmara de 14 de Julho deste ano. A câmara atribuiu cerca de mais de 52 mil euros e o clube suportou o restante. O descerramento da placa de inauguração foi feito pelo presidente da câmara, António Camilo, e pelo presidente do clube, Alexandre Felício. Na cerimónia estiveram também o vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, e o presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Carlos Santana.