Mação regressa às origens com jogos tradicionais

O município de Mação continua a promover e desenvolver jogos tradicionais nas freguesias do concelho. No dia 12 de Novembro, no Pavilhão Multiusos de Carvoeiro, os jogos vão voltar a decorrer para toda a população com o tema “Regresso às origens”. Os jogos vão decorrer no período da manhã entre as 9h30 e as 12h30 e não é necessário inscrição.