Vitória de Santarém perde contra Sassoeiros

Vitória Clube de Santarém com dificuldade em regressar às vitórias na série C da 3ª divisão de futsal do campeonato nacional.

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória Clube de Santarém perdeu no jogo frente ao CF Sassoeiros por 5-1. A equipa escalabitana está no 8º lugar da tabela e somou quatro derrotas consecutivas na Série C da 3ª divisão nacional de futsal, denotando alguma dificuldade em regressar às vitórias alcançadas nas duas primeiras jornadas do campeonato.