Margarida Silva Jesus venceu a final por 6-0 tornando-se campeã nacional na disciplina de kumité, no campeonato nacional de Karaté em Alcabideche.

Margarida Silva Jesus, atleta de Minde, sagrou-se campeã nacional de karaté na disciplina de kumité, a 4 de Novembro. O campeonato nacional de karaté para os escalões de cadetes, juniores e sub-21 decorreu a 4 e 5 de Novembro, no complexo desportivo de Alcabideche. A atleta, que pertence ao Clube Núcleo Double Team, participou no escalão de Juniores (-59 quilos), juntamente com 16 atletas. Efectuou quatro combates, sendo que na final Margarida Silva Jesus venceu o combate por 6-0.