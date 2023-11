Hóquei Clube de Santarém vence Taça da Associação de Patinagem do Ribatejo

O Hóquei Clube de Santarém venceu colectivamente a Taça da Associação de Patinagem do Ribatejo de 2023, tendo o Clube Estrela Verde, de Constância, ficado no 2º lugar e o Hóquei Clube “Os Tigres”, de Almeirim, no terceiro.

A Taça APR decorreu no dia 4 de Novembro, no Entroncamento, com organização da Associação de Patinagem do Ribatejo em colaboração com a Casa do Benfica do Entroncamento.