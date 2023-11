União de Santarém e União de Tomar perdem no Campeonato de Portugal

União de Santarém e União de Tomar perdem na nona jornada da Série C do Campeonato de Portugal. FC Alverca B empatou contra o Sertanense.

As duas equipas do distrito de Santarém no Campeonato de Portugal de futebol, União de Tomar e União de Santarém, somaram derrotas na nona jornada da prova. O União de Tomar, 12º lugar na tabela, perdeu contra o Mortágua FC por 1-0, enquanto o União de Santarém, 8º lugar, perdeu com o Fontinhas por 3-2. O FC Alverca B, 2ºlugar na tabela classificativa, empatou 0-0 frente ao Sertanense.