O Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém conquistou duas medalhas em juniores masculinos, arco BHR

Tiro com arco do RCS arrecada duas medalhas no campeonato de sala

O Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém (RCS) conquistou duas medalhas em juniores masculinos, arco BHR, em prova organizada pelo Arco Clube das Caldas para o campeonato de sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal-FABP. Tomé Rodrigues e Rúben Daniel ficaram, respectivamente, no segundo e no terceiro lugar

A prova em recinto fechado seguiu-se aos campeonatos de caça e campo da FABP. No campeonato de caça e no de campo em arco BHR, juniores masculinos, Tomé Rodrigues alcançou a primeira posição.