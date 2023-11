partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Treinador do futebol feminino do FC Alverca recebe cartão branco

Fábio Brito, treinador da equipa feminina de sub-19 do Futebol Clube de Alverca, recebeu na última semana o prémio Cartão Branco atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol. O cartão, que premeia boas práticas desportivas, foi atribuído ao treinador pela atitude que teve num jogo a 14 de Outubro, frente à equipa de A-dos-Francos, ao ajudar a transportar uma jogadora lesionada da equipa adversária e depois, no retomar da partida, decidiu retirar uma das jogadoras da sua equipa para que ambas jogassem de igual forma. O momento foi partilhado nas redes sociais do clube.