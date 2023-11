Phil's Place Santarém participou no Campeonato do Mundo de Amadores e Profissionais da Liga World Dance Council que decorreu nos Países Baixos.

Phil’s Place Santarém com excelentes resultados em campeonato do mundo

Os treinadores Filipe Santos e Samuel Ferreira regressaram com a comitiva de pares de Assen, Países Baixos, com uma medalha de prata, uma medalha de bronze e um sexto lugar na final do campeonato do mundo Senior Over 30 Latin. A comitiva que representou a Phil's Place Santarém participou no Campeonato do Mundo de Amadores e Profissionais da Liga World Dance Council.

Os principais destaques pertencem a Constança Carvalho, Tiago Lobo e Ana Oliveira. A bailarina Marta Leal chegou aos quartos de final na sua categoria. Diogo Martins e Joana Gomes participaram no “Open Worlds Under 16 Latin” e “Under 19 Latin”, destacando-se pela sua participação também no “Open Worlds Under 19 Latin”, na 46ª posição. O par Joel Marques e Maia Sirbu destacaram-se pela sua participação no “Dutch Open Amateur Latin” no 31º lugar e na 3ª ronda do campeonato do mundo, umas das provas mais competitivas.

O par profissional Filipe Santos e Christina Katsaros participaram no Campeonato do Mundo de Profissionais WDC representando Portugal, alcançando o 38.º lugar, e no Grand Slam World Series Professional Latin alcançando o 10°lugar.