Trail Glória do Ribatejo colocou mais de meio milhar a fazer desporto

A nona edição do Trail Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, foi a primeira prova do Circuito de Trail do Ribatejo para a época 2023/2024 e teve mais de 500 participantes distribuídos pelas provas de trail longo, trail curto, mini trail e caminhada. O trail longo integrou o Circuito Nacional de Trail e o trail curto o Circuito Nacional de Trail Sprint, com certificação da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP).

A prova, que se realizou no domingo, 5 de Novembro, contou com a participação do seleccionador nacional de trail, José Carlos Santos, do presidente da União de Freguesias Glória do Ribatejo e Granho, João Batista de Oliveira, e do presidente do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, João Pedro Oliveira.