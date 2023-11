Ricardo Fonseca e Ana Rodrigues vencem Meia Maratona de Abrantes

Ricardo Fonseca, do Thomar Athletics, e Ana Rodrigues, do Saca Trilhos Anadia, venceram a Meia Maratina de Abrantes nas classificações masculina e feminina. A Mini e Meia Maratona de Abrantes contou com a participação de cerca de 550 atletas oriundos de oito países.

Na prova de Mini-Maratona, em masculinos, a vitória foi para João Pereira, do GruPito-The Dog Pack, e em femininos triunfou Ana Carrêlo, do Thomar Athletics. A competição decorreu na manhã de 12 de Novembro. A organização foi do município de Abrantes, com o apoio da Casa do Benfica de Abrantes. A iniciativa recebeu o estatuto de Ecoevento, que reconhece a adopção de medidas ambientais adequadas e promotoras dos conceitos de sustentabilidade.

FOTOS – CM Abrantes