Santag Racing, do Covão do Coelho, conquista nacional e europeu de Todo-o-Terreno

Armindo Araújo, campeão nacional, João Dias, campeão europeu de Todo-o-Terreno T3, e Rui Farinha em T4, são os rostos de um ano de ouro da Santag Racing na temporada de 2023, coroado com o título absoluto de Equipas. Quando em 2018 o Grupo Santag fundou uma estrutura dedicada ao desporto motorizado, o principal objectivo era criar e disponibilizar aos pilotos uma equipa multidisciplinar de profissionais de diversas áreas técnicas da modalidade, capaz de se intrometer na discussão dos títulos nacionais. “Foi um ano muito positivo em termos de resultados, o que nos deixa imensamente satisfeitos” refere David Vieira, manager da equipa. “Acima de tudo temos dado passos firmes no que é a nossa estratégia de afirmação como uma estrutura fiável, credível, e onde os nossos pilotos sabem que tem à sua disposição uma equipa que lhes permite foco total na competição”, acrescentou.

2023 tem sido o ano de afirmação do projecto, também pelo facto do crescimento no número de pilotos que se têm juntado à Santag Racing. “Os pilotos com o seu enorme talento, são o rosto mais visível de dezenas de pessoas, a quem também cabe parte destas conquistas”, sublinha o manager. No Covão do Coelho, em Alcanena, há um trabalho diário de preparação das corridas e do que é o calendário dos pilotos. O objectivo da estrutura do Covão do Coelho é continuar a crescer. “Estivemos nas provas da Taça da Europa de Bajas, recentemente em Marrocos em prova da Taça do Mundo e vamos continuar a dar asas ao projecto, sempre com um selo de garantia a quem connosco trabalha e que busca conquistar títulos”, vinca David Vieira.