Município de Ferreira do Zêzere recebeu dois galardões que reconhecem o trabalho efectuado na promoção do desporto, bem-estar e coesão social.

Ferreira do Zêzere distinguido como “Município Amigo do Desporto” e “Autarquia Solidária”

O Município de Ferreira do Zêzere foi distinguido com os galardões "Município Amigo do Desporto" e "Autarquia Solidária" em cerimónia realizada em Loures. O galardão “Município Amigo do Desporto” é um reconhecimento público das boas práticas adoptadas pela autarquia na promoção do desporto e actividade física, promovendo um estilo de vida activo e saudável. Destacam-se as diversas acções destinadas ao público sénior e iniciativas promovidas às crianças e jovens do concelho.

O “Autarquia Solidária” distingue os municípios e freguesias que implementam programas comunitários que contribuem para o desenvolvimento das sociedades mais solidárias e equitativas. O galardão reconheceu Ferreira do Zêzere na promoção da coesão social e o bem-estar dos munícipes. O presidente da câmara municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, agradeceu aos funcionários, parceiros e cidadãos do município que contribuíram para o reconhecimento e garantiu continuar a servir e desenvolver a comunidade.