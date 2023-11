Lezíria Judo Clube forma atletas e promove valores 

Fundação do Lezíria Judo Clube remonta a 2019 quando o mestre Tiago Nunes decidiu criar uma oferta de judo em Samora Correia. Hoje o clube conta com cerca de 60 judocas.

O Lezíria Judo clube assinalou o quarto aniversário precisamente no Dia Mundial do Judo, a 28 de Outubro. Com cerca de 60 atletas a associação soma e segue. Uma nova direcção está empenhada em fazer crescer o clube consolidando as turmas mais jovens, a partir dos três anos de idade, e garantir a permanência dos judocas mais velhos.

O clube foi criado em 2019 pela mão do mestre Tiago Nunes que já praticava a modalidade em Salvaterra de Magos.