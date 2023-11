Atletas da UDCAS do Sobralinho conquistam 76 medalhas na Taça de Portugal

Prova realizada em Portalegre saldou-se em bons resultados para a equipa do concelho de VFX. No mesmo fim de semana um par de danças latinas da associação sagrou-se vice-campeão nacional.

Os atletas da União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS) conquistaram 76 medalhas - 34 de ouro, 29 de prata e 13 de bronze - na Taça de Portugal de Kempo que se realizou em Portalegre a 11 e 12 de Novembro.

Num fim de semana muito exigente, onde competiram 507 atletas de 50 associações e 90 clubes, os atletas da UDCAS conseguiram estar em forma sagrando-se também campeões absolutos da Taça de Portugal. “Quero agradecer a toda a massa humana que nos apoia nas deslocações, que acreditam em nós e que continuam a fazê-lo mesmo nos momentos mais difíceis”, elogia a presidente da UDCAS, Ana Castro Gomes.

A equipa foi acompanhada pelas treinadoras Carolina Fonseca, Érica Aleixo e Beatriz Marques. O treinador principal, Nuno Grilo, não pôde estar presente por estar a representar Portugal pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo no Campeonato do Mundo em França.

No mesmo fim de semana o par Lara Grigorean e Rodrigo Monteiro, da secção de danças da UDCAS, alcançou o segundo-lugar no campeonato do circuito nacional em danças latinas e standard em Famalicão, sagrando-se assim vice-campeões nacionais.