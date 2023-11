Atleta do Estevense é prata no Mundial em duplo mini trampolim

A atleta do Clube de Futebol Estevense, de Santo Estêvão, concelho de Benavente, Inês Correia, alcançou o segundo lugar do pódio no Campeonato Mundial por idades (13-14) em duplo mini trampolim.

Com esta participação nas finais, destacou o município de Benavente, a atleta treinada por Bruno Nobre conquistou, igualmente, a possibilidade histórica de marcar presença no primeiro Campeonato do Mundo de Juniores, entrando diretamente para as semi-finais.