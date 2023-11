Vila Franca de Xira reforça parceria com Federação Portuguesa de Natação

As piscinas municipais do concelho de Vila Franca de Xira vão voltar a integrar no próximo ano o projecto “Portugal a Nadar” da Federação Portuguesa de Natação (FPN) e o contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que vai custar aos cofres do município 298 mil euros, foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara.

Assinado no concelho pela primeira vez em 2017, o projecto tem sido considerado um sucesso na promoção e apoio à actividade física e desportiva desenvolvida nas piscinas municipais. O renovar do contrato com a FPN tem por base o trabalho realizado na certificação da escola de natação do concelho e a articulação com o movimento associativo visando a continuidade do desenvolvimento da natação de competição e federada em Vila Franca de Xira. O contrato-programa prevê a cedência gratuita das piscinas de VFX para a realização do campeonato nacional de natação adaptada e uma redução de 50% do pagamento da taxa de utilização das piscinas para os clubes aderentes ao programa para treino das suas equipas federadas.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE