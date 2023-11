Leonor Pinho ganha medalha de bronze no Campeonato da Europa de Teqball Sub19

Leonor Pinho, atleta de teqball dos "Caixeiros"de Santarém, garantiu a medalha de bronze na categoria de Doubles Femininos, no primeiro Campeonato da Europa de Teqball Sub19, que se realizou na Eslováquia. A jovem de Almeirim, de 18 anos, fez dupla com a atleta belga, Line Roquiny, a convite da organização, para preencher uma vaga no quadro competitivo, devido a uma ausência de última hora. Contra todas as expectativas a dupla luso-belga atingiu a meia-final, onde viria a ser derrotada por uma dupla da Hungria. No jogo de atribuição da medalha de bronze, Leonor e Line venceram a Roménia pelos parciais de 12-9 e 12-4.

Foram quatro os atletas do distrito de Santarém, com idades entre os 14 e os 18 anos, a marcar presença neste importante evento internacional: Leonor Pinho, Afonso Madeira e Martim Vasques, dos "Caixeiros" de Santarém, e Duarte Sobral, do Teqball Abrantes, foram os jovens do Ribatejo que fizeram história ao integrar a primeira selecção nacional Sub19. A equipa portuguesa contou ainda com João Pedro Cavalheiro, de Ponte de Lima. Alex Toporovskyy, dos "Caixeiros", também entrou para a história da modalidade ao participar neste Europeu com as cores da Ucrânia.

FOTOS - DR