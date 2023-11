União Atlético Povoense tem novo relvado sintético

O estádio do União Atlético Povoense (UAP) da Póvoa de Santa Iria tem um novo relvado sintético para a prática de futebol de onze. O equipamento, cujo custo rondou os 100 mil euros, é usado por dezenas de atletas de vários escalões e vem substituir um piso que já não estava nas melhores condições.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, elogiou a dedicação de todas as partes envolvidas neste projecto e desejou que o novo relvado possa contribuir para o sucesso desportivo do Atlético Povoense. Na cerimónia esteve também a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, e o presidente da assembleia geral do UAP, José Casaleiro, que destacou a importância do equipamento para o futuro desportivo do clube da Póvoa de Santa Iria. A cerimónia de inauguração contou também com a presença do padre da Paróquia da Póvoa de Santa Iria, Adelino Ferreira, que realizou a bênção ao novo relvado.