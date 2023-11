Viver Santarém conquista 80 pódios nos distritais de natação

partilhe no Facebook

A participação das equipas da Viver Santarém nos campeonatos distritais de natação, que decorreram no último fim-de-semana, foi um sucesso, com a obtenção de 48 recordes pessoais e 80 pódios, entre as categorias de juvenis, juniores e seniores.

Os campeonatos realizaram-se em Tomar e a equipa da Viver Santarém foi liderada pelo professor Renato Rodrigues e pelo delegado Rui Cabral. Nos campeonatos estiveram em competição 109 nadadores em representação de uma dezena de clubes, numa demonstração de vitalidade da natação no distrito e particularmente no concelho de Santarém, através de medidas que têm permitido o acesso de muitos jovens às piscinas municipais.

A Viver Santarém esteve representada com 15 nadadores – 10 femininos e 5 masculinos – que, em combinação nas várias provas que disputaram, trouxeram 80 medalhas, sendo 33 de campeões distritais, outras tantas de vice-campeões e ainda 14 terceiros lugares.