André Castanheiro vence campeonato de Boccia

Atleta de Benavente conquista o primeiro lugar no pódio e com a vitória sobe à 2ª divisão.

O atleta de Benavente, André Castanheiro conquistou o 1º lugar no campeonato de Boccia, centro sul e ilhas, que decorreu em Fátima. Com esta vitória André Castanheiro sobe à 2ª divisão.

Recorde-se que André Castanheiro foi chamado à Selecção Nacional de Boccia pelo seleccionador nacional, Luís Ferreira, para integrar os treinos que decorram no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia. André Castanheiro nasceu às 40 semanas sem vida. Foi reanimado cinco vezes e passou a viver com uma incapacidade de 90%. Não anda, não fala e conta com a ajuda de um aparelho electroestimulador que tem dentro do peito para conseguir controlar os movimentos involuntários do corpo e de um outro para conseguir comunicar. Apesar das dificuldades, o jovem frequenta o ensino secundário em Benavente e o boccia é a sua grande paixão.