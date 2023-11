Vitória de Santarém regressa às vitórias no nacional de futsal

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória Clube de Santarém (VCS) regressou às vitórias na 3ª divisão nacional ao bater por 6-5 o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, num jogo disputado em casa. A equipa escalabitana somou a sua terceira vitória no campeonato ocupando à 7ª jornada o sétimo lugar da série C com nove pontos.