Jogador de andebol de Salvaterra de Magos voltou a vestir as cores da selecção

O jogador de andebol Miguel Baptista, de 28 anos, natural de Muge, representou Portugal no Kempa Trophy 2023, na Tunísia, durante o mês de Novembro. O atleta formado no Clube de Andebol de Salvaterra de Magos (CAS), que é filho da vereadora do executivo, Ana Elvira, e defendeu a camisola do Futebol Clube do Porto, também esteve no estrangeiro para representar clubes em França e Espanha. Está no Águas Santas desde 2021, clube que ocupa a quinta posição da tabela classificativa do Campeonato Placard Andebol 1. Miguel Baptista soma 89 jogos e 197 golos pelo clube. Portugal terminou em segundo no Kempa Trophy com vitórias frente à Suíça (26-29) e Tunísia (32-33) e a derrota contra a Áustria (27-34) que arrecadou o troféu do torneio.

Em entrevista a O MIRANTE no Verão de 2021, Miguel Baptista falou da sua ligação ao CAS, onde foi campeão nacional: “tenho muita ligação ao CAS. Já andei por muitos lados, mas não há nada como o sentimento que temos pelo clube que nos formou”. O andebol surgiu por “mero acaso” na sua vida e por insistência do seu pai, Álvaro. Começou na actividades extracurriculares da escola, em Muge, e apesar de aos sete anos a vontade ser ir atrás dos amigos e do futebol, pensou duas vezes por ter características apreciadas no andebol, ser alto e canhoto, optando por experimentar um treino no CAS.