Ateneu Cartaxense celebra 143 anos com jantar e gala do desporto

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) vai assinalar os 143 anos no feriado de 1 de Dezembro. As comemorações incluem um jantar e a Gala do Desporto, com homenagem aos sócios que completam 25 e 50 anos de associados. Emanuel Moura é o convidado especial da gala que tem início às 19h30. As reservas podem ser feitas junto do Ateneu Artístico Cartaxense, por telefone ou e-mail.

O Ateneu Artístico Cartaxense tem cerca de meio milhar de atletas espalhados pelas mais diversas modalidades, como o Tiro com Arco, Ténis, Trampolins, Tumbling, entre outras. Todos os atletas e dirigentes da associação, cuja direcção é liderada por três mulheres, sendo a presidente Raquel Ramos, partilham o mesmo pavilhão e têm levado o nome do Cartaxo aos quatro cantos do mundo.