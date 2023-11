Atletas do Pedrógão Triatlo em destaque no campeonato do mundo

O atleta do Pedrógão Triatlo, Guilherme Neves sagrou-se campeão mundial de biatle sub-17 no Campeonato do Mundo de Biatle que decorreu durante o mês de Novembro na ilha de Bali, na Indonésia. No mesmo campeonato, o também atleta da equipa de Pedrógão, concelho de Torres Novas, Gonçalo Neves, conquistou o título de vice-campeão mundial de biatle no escalão 50+.

“Estas vitórias comprovam ainda que com esforço e persistência é possível alcançar todos os objetivos a que nos proponhamos ao longo da vida”, escreveu o município de Torres Novas numa publicação onde congratula os dois atletas pelos feitos alcançados em Bali.