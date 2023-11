Estreia do Trail Terras de Sal e Serra em Rio Maior foi um sucesso

A primeira edição do Trail Terras de Sal e Serra, em Rio Maior, contou com a participação de centenas de entusiastas da modalidade que percorreram os trilhos que ligam o Estádio Municipal de Rio Maior à Serra dos Candeeiros, com passagens pelas Salinas de Rio Maior. Guilherme Lourenço e Catarina Serrazina, no Trail Longo (28km), e João Canadas e Ana Valentim, no Trail Curto (15km), foram os vencedores. Houve ainda uma caminhada que juntou cerca de uma centena de participantes.

As classificações gerais foram as seguintes: Trail Longo – Masculinos: 1º) Guilherme Lourenço (CRP Ribafria); 2º) Fábio Filipe (AC S. Mamede); 3º) Júlio Rodrigues (NFC Running). Femininos - 1ª) Catarina Serrazina (CRP Ribafria); 2ª) Natalina Bordino (CRP Ribafria); 3ª) Marta Abrantes (individual). Trail Curto, Masculinos - 1º) João Canadas (Clube de Natação de Rio Maior); 2º) José Mário Ribeiro (Clube do Mato); 3º) Filipe Batista (Arrábida Trail Team). Femininos - 1ª) Ana Valentim (Clube de Canoagem da Amora); 2ª) Ana Filipa Santos ( Triatlo AAC Multisport); 3ª) Inês Costa (Oralmaior).

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, deu as boas vindas participantes e o tiro de partida da primeira prova. Os vereadores Lopes Candoso, Miguel Santos, Carla Dias e Miguel Paulo também marcaram presença no evento, juntando-se ao director da Desmor, Miguel Pacheco, e aos representantes de três dos patrocinadores, na entrega dos prémios aos atletas. O programa terminou com um almoço convívio que juntou atletas e todos que participaram na orgânica desta prova, organizada pela Câmara Municipal de Rio Maior e pelo Clube do Mato.