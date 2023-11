Encontro de Boccia no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém

O Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém recebeu no dia 22 de Novembro o 4º Encontro de Boccia promovido pela APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental. Segundo uma publicação de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém que também esteve presente no encontro, a iniciativa reuniu atletas de instituições do distrito e pretendeu promover a prática da modalidade junto dos utentes de cada instituição. O encontro contou com o apoio do município de Santarém, da empresa municipal Viver Santarém e do Mcdonalds.