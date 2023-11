Vitória de Santarém perde na 3ª divisão de futsal

Seniores masculinos do Vitória de Santarém perderam com o MTBA por 5-3 na terceira divisão do campeonato nacional de futsal.

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória Clube de Santarém (VCS) foi derrotada no dia 25 de Novembro frente ao Grupo Desportivo Recreativo MTBA por 5-3. A equipa scalabitana está à oitava jornada da 3ª divisão nacional no oitavo lugar com nove pontos, contabilizando três vitórias e cinco derrotas.